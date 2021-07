Calciomercato.it seguirà in tempo reale Repubblica Ceca-Danimarca, una sfida tra due belle favole che sognano la finale

Entrate in punta di piedi al ballo di prova, le due Cenerentola Repubblica Ceca e Danimarca si sfideranno per conquistarsi il diritto di partecipare alla serata di gala ed accedere alle semifinali di Euro 2020. Trascinati da uno Schick in stato di grazia, i cechi dovranno vedersela con la grande compattezza dei danesi, che stanno giocando anche per il loro numero 10, Christian Eriksen. Una gara molto importante anche per gli operatori di mercato, che osserveranno con attenzione soprattutto il blucerchiato Damsgaard. Calciomercato.it seguirà la gara di Baku in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI REPUBBLICA CECA-DANIMARCA

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopost, Barak, Sevcik; Schick. All. Silhavy

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. All. Hjulmand