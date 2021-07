Calciomercato, UFFICIALE: Strootman al Cagliari! I dettagli

Calciomercato: è ufficiale la firma di Kevin Strootman con il Cagliari. Il comunicato della società e i dettagli

Ora è ufficiale: Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari. Il club sardo ha annunciato la firma dell'ex Roma e Genoa, che arriva in prestito dal Marsiglia.

Ecco il comunicato della società: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva”.