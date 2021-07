Pau Lopez è quasi un calciatore del Marsiglia. Il portiere giallorosso è ormai in uscita ed è stata anche stabilita la data delle visite mediche

L’avventura di Pau Lopez alla Roma volge al termine. Il portiere spagnolo si prepara ad approdare al Marsiglia, con le due società che hanno da tempo un accordo per il prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 14-15 milioni di euro, il quale potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Intanto filtra anche la data delle visite mediche dello stesso Pau Lopez con l’OM, le quali saranno svolte martedì prima di concludere definitivamente l’affare.