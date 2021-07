Il Milan continua la caccia all’attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic: la conferma arriva dal dt

Ibrahimovic è ancora senza partner. Questo perché Mario Mandzukic ha chiuso senza rimpianti la sua breve avventura rossonera e al momento il Milan non ha chiuso per altri colpi. Ovviamente si parla parecchio di Giroud, dopo la suggestione Vlahovic almeno per il momento destinata a rimanere tale. Tra i nomi si è fatto anche quello di Schick, ma non solo. I rossoneri stanno studiando la situazione, ma qualcuno dovrà arrivare perché nella stagione del ritorno in Champions è ovvio che Ibra non può giocarle tutte, soprattutto dopo un’operazione e una stagione in cui praticamente saltato metà delle partite.

Calciomercato, il dt del Gent su Yaremchuk: “Il Milan dovrà offrire più di 15 milioni”

Maldini sonda anche Euro 2020, osserva i potenziali colpi e tra questi c’è anche Roman Yaremchuk, tra i giocatori che stanno trascinando una sorprendente Ucraina, che stasera si giocherà l’accesso in semifinale a Roma contro l’Inghilterra. Il bomber del Gent non è nuovo ad accostamenti in Serie A (vedi Lazio e Roma), ma in Euopa ci sono diversi club interessati. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato di un contatto esplorativo tra il Milan e la società belga per Yaremchuk, che piace ma costa tanto: 25-30 milioni.

Una ‘sparata’ che ha impedito l’inizio di una trattativa, anche se il dt del Gent Michel Louwagie – intervistato da ‘RTBF’ – ha sostanzialmente confermato in maniera indiretta tutto quello che vi abbiamo scritto. “Il Milan lo valuta 15 milioni di euro? Anche se siamo in tempo di Covid speriamo di incassare più. Tutto dipenderà dal mercato di questa estate e dal Paese in cui andrà”, le sue parole. Su Yaremchuk ci sono anche Wolfsburg, West Ham e Bayer Leverkusen.