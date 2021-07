Calciomercato Milan, scout in Turchia per Binici

Il Milan continua a seguire Efe Binici, talento turco in forza al Goztepe che in Patria viene paragonato al fresco ex Calhanoglu

Il Milan non perde di vista Efe Binici. Stando a indiscrezioni uno scout rossonero seguirà da vicino il talento turco nei playoff del campionato Under 19 che cominceranno tra oggi e domani. In Patria il classe ’01 viene paragonato a Calhanoglu, appena passato a zero all’Inter, e quest’anno ha messo a segno 10 gol nell’Under 19 del Goztepe. Nel mirino anche del Sassuolo, il centrocampista ha collezionato anche 4 presenze in prima squadra. Oltre che dal Milan, nei playoff sarà seguito dal vivo pure da Brugge e Brentford.