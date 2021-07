Il Milan può approfittare della volontà del calciatore di cambiare squadra: ha chiesto al club di essere ceduto

Un mercato fatto anche di occasioni e il Milan è pronto ad approfittarne. Una potrebbe arrivare dalla Premier League dove l’arrivo sulla panchina del Tottenham di Nuno Espirito Santo potrebbe portare dei cambiamenti nella rosa degli Spurs. In particolare c’è un calciatore che, stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, avrebbe chiesto alla società di essere ceduto.

Si tratta di Serge Aurier, terzino destro di 28 anni, capitano dalla Costa d’Avorio. Il calciatore, con un passato al Paris Saint-Germain, è in scadenza di contratto a giugno 2022 e rappresenterebbe un profilo ideale per il Milan, alla ricerca di un rinforzo anche per la fascia destra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta Tonali: i termini dell’accordo

Calciomercato Milan, Aurier vuole la cessione

Serge Aurier, classe 1992, è da tempo destinato a lasciare il Tottenham ma ora tra le parti pare essere arrivato il punto di rottura. Il calciatore ha chiesto di andare via ma intanto una delle possibili destinazioni è tramontata. Si è a lungo parlato, infatti, del Paris Saint-Germain ma ora i parigini nel suo ruolo hanno ormai chiuso per Hakimi. Il Milan può rappresentare una possibilità.