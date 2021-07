Il Milan dopo aver perso Hakan Calhanoglu a costo zero va a caccia di un sostituto. Dalla Spagna rilanciano con prepotenza un vecchio pallino targato Mendes

Sono ore delicate in casa Milan, con il club rossonero chiamato all’arduo compito di andare a rimpiazzare in rosa Hakan Calhanoglu. Il turco ha recentemente lasciato Ibra e compagni per accasarsi dall’altra parte di Milano con indosso i colori nerazzurri dell’Inter. Un vuoto tecnico e tattico quello lasciato dal trequartista che ha fatto benissimo quest’anno alla corte di Pioli, e che dovrà essere sostituto con l’ausilio della finestra estiva di calciomercato. Diversi i nomi accostati al Milan per raccogliere la sua eredità, e tra questi rispunta con forza quello di James Rodriguez, reduce da un’annata dai due volti all’Everton club col quale ha ritrovato anche una discreta continuità di impiego dopo le ultime stagioni del tutto incolori. Con l’addio di Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid, il destino del colombiano cambia ancora. James era infatti pupillo del tecnico italiano che lo aveva voluto fortemente, ed ora con l’arrivo di Benitez la musica dovrebbe cambiare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, dalla Spagna: accordo verbale per James Rodriguez

Un approdo all’Everton quello di Benitez che ha fatto storcere peraltro anche il naso a molti tifosi per il suo passato al Liverpool. Tra lo spagnolo e Rodriguez non c’è peraltro questo grandissimo rapporto e vista anche l’impossibilità di giocare la Champions con i ‘Toffees’ e i dubbi sul progetto tecnico la partenza potrebbe essere dietro l’angolo. Secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ James ha già chiesto al suo agente, Jorge Mendes, di offrirlo sul mercato. In questo senso subentra il Milan che gli avrebbe peraltro proposto, oltre alla possibilità di giocare la Champions, anche un ruolo in squadra molto importante, proprio quello lasciato vacante da Calhanoglu.

Per ora il sudamericano ha già raggiunto un accordo verbale con il club rossonero, mentre manca solo l’intesa tra le due squadre per quanto riguarda il prezzo del cartellino.