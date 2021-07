Calciomercato Juventus, richiesta di Allegri: contatti ufficiali

La richiesta di Allegri alla Juventus è chiara e la società si muove per provare ad accontentare il tecnico: contatti ufficiali

La Juventus vuole accontentare Massimiliano Allegri. Il tecnico, tornato in bianconero dopo due anni di pausa, ha fatto una richiesta chiara per il centrocampo: Paul Pogba. Il francese è il vero obiettivo per la mediana dell’allenatore juventino e la società si sta muovendo per soddisfare la sua richiesta ed ha avviato già i contatti con Raiola, agente del francese. A riferirlo è ’90min.com’, secondo cui i dirigenti della Juventus avrebbero esplicitato al procuratore l’interesse per il ritorno di Pogba in Italia.

Il calciatore è in scadenza di contratto con il Manchester United tra un anno e nel club inglese non c'è unità d'intenti su come procedere. Una parte della dirigenza vorrebbe il rinnovo di Pogba per evitare di perderlo a zero tra un anno, un'altra ritiene che i costi del prolungamento del contratto sarebbero troppo alti rispetto all'effettivo apporto del francese nella squadra.

Calciomercato Juventus, Pogba desiderio di Allegri: i dettagli

In questo scenario si inserisce la Juventus e il desiderio di Allegri di tornare ad allenare Pogba. Per l’allenatore il francese rappresenta qualcosa di più di una priorità, tanto da poter fare a meno di altri acquisti a centrocampo, nel caso in cui non ci fosse la possibilità di riportare il 28enne a Torino.

Con il Manchester United si potrebbe pensare allo scambio con Cristiano Ronaldo, anche se i ‘Red Devils’ non sembrano particolarmente convinti del ritorno del fuoriclasse, anche per quel che comporta dal punto di vista economico.