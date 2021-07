L’ultimo arrivato lo spinge all’addio. Possibile ritorno di fiamma della Juventus con tanto di offerta comprensiva di una super contropartita tecnica

Firma in arrivo, Sergio Ramos sta per diventare un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Stando a ‘Diario Gol’ l’approdo a Parigi del centrale spagnolo – appena svincolatosi dal Real Madrid – non trova la totale approvazione dell’intero spogliatoio parigino. C’è un giocatore in particolare che sarebbe del tutto scontento e forse anche arrabbiato con la società transalpina: parliamo non di uno qualunque, bensì del capitano Marquinhos. L’ex Roma vede evidentemente in pericolo il posto da titolare e probabilmente la leadership all’interno della squadra e per questo, aggiunge la medesima fonte, medita addirittura l’addio immediato.

Nei piani di Marquinhos ci sarebbe il trasloco al Barcellona, che però non ha al momento la forza economica per un affondo concreto. Occhio allora ad alti grandi club, Juventus compresa che sappiamo voler rinnovare la difesa e che è notoriamente ammiratrice del 27enne di San Paolo, il cui ingaggio tocca gli 11 milioni di euro netti a fronte di un contratto fino a giugno 2024 rinnovato un anno e mezzo fa. Anche per i bianconeri parliamo comunque di un obiettivo difficile, poiché lo sceicco lo valuta sui 60-70 milioni di euro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, soldi e scambio per Marquinhos: nome clamoroso

Non si può tuttavia escludere un tentativo da parte della Juventus, magari con cash e contropartita. Quale contropartita? E’ ben noto il gradimento di Leonardo per Arthur nonché quello dello sceicco per un certo Cristiano Ronaldo…