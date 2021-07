Calciomercato Juve, Paratici vuole il big! Tutti i dettagli

Calciomercato Juve: Paratici punta Paulo Dybala per rinforzare il suo Tottenham. Tutte le cifre e i dettagli

“È un giocatore che, come sappiamo, entrerà nell’ultimo anno di contratto. Cherubini è sempre in contatto col giocatore, che si sta preparando per rientrare a Torino. Anzi credo proprio che sarà uno dei primi a rientrare. Siamo in costante contatto con lui e col suo agente. Appena Dybala rientrerà parleremo ripartendo da dove eravamo rimasti”. Nella conferenza di presentazione della nuova dirigenza, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved si è espresso così sul futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è in scadenza di contratto nel 2022 e sta trattando il rinnovo. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo al rientro in Italia del giocatore, nelle prossime settimane. Sulle sue tracce, però, ci sarebbe anche il grande ex Fabio Paratici. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juve, Paratici vuole Dybala!

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, l’ex dirigente bianconero starebbe puntando Dybala per rinforzare il suo Tottenham. Ma non solo. Nel mirino ci sarebbe un altro suo pallino, Mauro Icardi, a lungo accostato alla Juve nel corso nelle ultime sessioni di calciomercato. Nel caso in cui la trattativa per il rinnovo di Dybala non dovesse andare in porto, dunque, occhio agli ‘Spurs’ del nuovo direttore sportivo ed ex bianconero: la valutazione dell’argentino ad un anno dalla scadenza è di 50 milioni di euro.