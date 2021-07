Calciomercato Juve, super colpo in attacco | Torna da Ronaldo

Calciomercato Juve: rispunta anche l’ipotesi Benzema per l’attacco dei bianconeri. Tutti i dettagli

È ufficialmente operativa la nuova dirigenza della Juventus, presentata giovedì in conferenza stampa. Tra i temi trattati davanti alla stampa da Cherubini e Nedved ci sono stati anche quelli relativi al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala. Il portoghese, come dichiarato dal nuovo capo dell’area sportiva, non ha ancora dato nessun segnale di voler lasciare Torino, mentre Nedved ha confermato i contatti con l’entourage dell’argentino per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. In ogni caso, non è da escludere l’arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Massimiliano Allegri. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Locatelli-Juve, offerta ufficiale dell’Arsenal: ecco la volontà del giocatore

Calciomercato Juve, ipotesi Benzema! Tutti i dettagli

Tra i possibili colpi in attacco, i bookmakers quotano anche il nome di Karim Benzema. Il Real Madrid di Florentino Perez è infatti intenzionato a puntare tutto su Mbappé e Haaland, e la permanenza in bianconero di CR7 potrebbe spingere la Juve a fare un tentativo per il fuoriclasse francese, che insieme a Ronaldo ha formato una delle migliori coppie dello scorso decennio. La quota è piuttosto alta, a 25.00, ed al momento non c’è nulla di concreto, ma un possibile tentativo da parte della società bianconera non è da escludere. Benzema è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe essere valutato dai ‘Blancos’ 20-25 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista che porta al francese in casa Juve.