Calciomercato Inter, accordo per Joao Mario: ostacolo clausola

Inter, accordo verbale con il Benfica per il passaggio di Joao Mario al club lusitano: c’è però l’ostacolo clausola

In scadenza di contratto nel 2022, Joao Mario è certamente uno degli esuberi di casa Inter. Il centrocampista portoghese, che ha disputato l’ultima stagione in prestito allo Sporting CP è destinato a lasciare il club nerazzurro, questa volta per sempre. L’Inter vuole evitare di perderlo a zero e sta cercando diversi potenziali acquirenti. La strada verso i biancoverdi di Lisbona sembra essersi complicata e non poco, ma il centrocampista potrebbe continuare a giocare in patria. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Come infatti riferisce ‘A Bola’, l’Inter avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Benfica per il trasferimento del giocatore e i lusitani sarebbero pronti a far firmare al classe 1993 un contratto quinquennale. A complicare le cose c’è però la clausola inserita dallo Sporting CP che non permette al giocatore di tornare a giocare nel campionato portoghese con una maglia diversa da quella biancoverde. I due club sarebbero al lavoro per cercare di risolvere la questione, anche attraverso il consulto di diversi legali.