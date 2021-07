C’è attesa, ma anche un po’ di scetticismo per la nuova stagione dell’Inter con Simone Inzaghi: per alcuni lo scenario è nerissimo

La stagione dell’Inter sta per prendere il via, con il raduno previsto per l’8 luglio ad Appiano. Sarà la prima alla guida dei nerazzurri per Simone Inzaghi, chiamato a difendere il titolo di campione d’Italia e succedere ad Antonio Conte. Un compito difficilissimo, soprattutto pensando che l’Inter non potrà fare tantissimo mercato e si muoverà per occasioni e qualche cessione. Importante o meno. L’intenzione dei dirigenti, come hanno già annunciato Marotta e Ausilio, è non cedere altri giocatori importanti oltre ad Hakimi e quindi trattenere tutti gli altri big da Lukaku a Lautaro Martinez, Brozovic e i difensori. Di certo anche i tifosi, se da un lato capiscono come Inzaghi possa essere l’uomo perfetto per dare grande continuità al progetto dall’altro sono un po’ scettici.

Calciomercato Inter, Elia: “Inzaghi non mangia il panettone”

Non fa eccezione neanche Vito Elia. Il giornalista ha detto la sua a ‘Top Calcio 24’ e di certo non è stato ottimista sulla stagione di Simone Inzaghi: “Lo dico oggi. Inzaghi non mangia il panettone all’Inter. Al primo pareggio l’ambiente esploderà”. Un’opinione decisamente netta, che dimostra un po’ di sfiducia nei confronti dell’ex allenatore della Lazio. Per il tecnico pacentino di certo non sarà semplice arrivare e tenere altissimo il livello dopo un campionato del genere, conquistato con largo anticipo e in maniera netta, senza appello per le inseguitrici.

In attesa di capire anche chi sostituirà Hakimi, come si integrerà Calhanoglu e gli altri acquisti che potranno arrivare, la piazza nerazzurra continua a dividersi su Inzaghi. Grande peso potrà averlo anche il ritorno dei tifosi allo stadio, con San Siro che in questi anni è stato giudice severissimo e spesso è sembrato anche influenzare un po’ la testa dei giocatori a livello di pressione.