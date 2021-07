Calciomercato Inter, erede Hakimi 15 milioni

Calciomercato Inter: in Olanda sono sicuri, sarà Dumfries l’erede di Hakimi all’Inter. L’annuncio

C’è anche Denzel Dumfries nella lista degli obiettivi dell’Inter per sostituire Hakimi, che è ormai prossimo al trasferimento al PSG. In Olanda sono sicuri del passaggio in nerazzurro del laterale classe 1996 che si è messo in mostra ad Euro2020. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Valentin Driessen, capo redattore del ‘De Telegraaf’, ha infatti annunciato: “Da quello che ho capito, mentre stiamo parlando Dumfries sarebbe diretto verso i nerazzurri. Raiola, suo agente, incasserà alla grande sul trasferimento del giocatore all’Inter. Perché penso che sia stato mandato via con 15 milioni di euro”, cifra della clausola risolutiva presente nel contratto del 25enne capitano del PSV Eindhoven. Potrebbe dunque essere Dumfries il post Hakimi in casa Inter.