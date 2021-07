Euro 2020, la prima semifinalista è la Spagna. La vittoria arriva dopo i calci di rigore: al termine dei primi 120 la sfida era finita 1-1

E’ finita la sfida tra Svizzera e Spagna, primo quarto di finale di Euro 2020. Non sono bastati 90 minuti per decretare la vincitrice della sfida che si è giocata a San Pietroburgo. Il match ai regolamentari è infatti terminato 1-1. Jordi Alba aveva sbloccato subito la sfida grazie ad un sinistro deviato da Zakaria e imparabile per Sommer. Gli spagnoli hanno giocato un primo tempo decisamente migliore, mentre la ripresa è stata soprattutto di marca elvetica. Prima con Zakaria che ha sfiorato il pari, poi con il gol trovato da Shaqiri che ha sfruttato una disattenzione di Laporte e Pau Torres. A caratterizzare la gara il rosso a Freuler scattato al 77′ che ha costretto gli elvetici a giocare per tutto il resto della sfida in inferiorità numerica.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Nonostante l’uomo in meno la Svizzera riesce a resistere fino ai calci di rigore dove è decisivo l’errore di Vargas e il rigore finale di Oyarzabal.

Svizzera Spagna 1-1 (2-4 d.c.r): risultato e tabellino

MARCATORI: 8′ Jordi Alba (Spa); 68′ Shaqiri (Svi)

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (100′ Mbabu), Freuler, Zakaria (100′ Schar), Zuber (90’+2 Fassnacht); Shaqiri (81′ Sow), Embolo (23′ Ruben Vargas); Seferovic (81′ Gavranovic). A disp.: Mvogo, Kobel, Benito, Fernandes, Comert, Lotomba. Ct. Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres (113′ Thiago Alcantara), Laporte, Jordi Alba; Koke (90’+1 Marcos Llorente), Busquets, Pedri (119′ Rodri); Ferran Torres (91′ Oyarzabal), Morata (54′ Gerard Moreno), Sarabia (46′ Dani Olmo). A disp.: De Gea, Sanchez, D. Llorente, Garcia, Gaya, Traoré. Ct. Luis Enrique

ARBITRO: Olive (ING)

NOTE: AMMONITI: Widmer (Svi); Laporte (Spa). ESPULSI: 77′ Freuler (Svi) per rosso diretto.

Busquets PALO; Gavranovic GOL

Dani Olmo GOL; Schar PARATO

Pedri PARATO; Akanji PARATO

G. Moreno GOL; Vargas ERRORE

Oyarzabal GOL.