Le probabili formazioni di Belgio-Italia, gara dei quarti di finale di Euro 2020; le ultime su Chiellini

Belgio e Italia si sfideranno stasera a Monaco di Baviera per i quarti di finale di Euro 2020. I ragazzi di Mancini saranno chiamati a vincere la gara per raggiungere una tra Svizzera e Spagna (in campo già alle ore 18) in semifinale. A poche ore dal fischio di inizio, previsto alle ore 21, sono molteplici i dubbi di entrambi i commissari tecnici.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Belgio-Italia, Cassano lo boccia: “Si limita da solo!”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Belgio-Italia, le probabili formazioni

LEGGI ANCHE >>> Belgio-Italia, Martinez: “Ecco la loro qualità migliore”. L’annuncio su de Bruyne e Hazard

Il Ct Martinez non ha ancora certezze sulla resenza in campo di De Bruyne e Hazard, che nell’ultimo allenamento aperto alla stampa hanno lavorato ancora a parte. Se dovessero stare bene partirebbero entrambi titolari alle spalle di Lukaku. Al momento il campione del Manchester City viene considerato titolare insieme a Carrasco.

Per Mancini restano invece i dubbi sulla presenza da titolare di Chiellini, mentre in attacco Chiesa sembra in vantaggio su Berardi. A centrocampo, Verratti dovrebbe presenziare nuovamente da titolare insieme a Jorginho e Barella. Queste le probabili formazioni di Belgio-Italia:

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. CT: Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. CT: Mancini.