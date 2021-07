Euro 2020, Costa su Ucraina-Inghilterra a Roma: “C’è preoccupazione ma confidiamo nei controlli”

Euro 2020: Costa, sottosegretario alla Salute, sulla situazione nella capitale che domani ospiterà il quarto di finale tra Ucraina ed Inghilterra e la riapertura degli stadi in Serie A

Intervenuto a “24 Mattino”, su ‘Radio 24’, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha parlato così in vista di Ucraina-Inghilterra di domani, in programmo all’Olimpico di Roma: “Un po’ di preoccupazione c’è ma confidiamo nel senso di responsabilità. Da più parti sono arrivati gli appelli ai tifosi inglesi di rimanere nel loro paese, di non venire in Italia. C’è una regola ben chiara che il nostro paese ha introdotto, cioè l’obbligo di quarantena, quindi ci auguriamo che venga rispettato. Dopodiché dobbiamo controllare: sono stati messi in campo tutta una serie di iniziative che sicuramente permetteranno il controllo rigido e il rispetto di questa regola”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

E sulla riapertura degli stadi in Serie A: “Se il quadro lo permetterà potrà anche essere superiore al 25% assolutamente. Sostanzialmente abbiamo riaperto quasi tutto, a parte le discoteche. L’obiettivo di tutti è il ritorno alla normalità e nella normalità c’è anche il ritorno del pubblico al 100% negli stadi, che dovrà avvenire gradualmente”.