Calciomercato Torino, doppio colpo ‘italiano’ | Sfida a Sampdoria e Udinese

Il calciomercato Torino si intreccia con il calciomercato Sampdoria e il calciomercato Udinese. Nel mirino Caprari e Caceres

Il Torino si candida ad essere uno dei club più attivi in questa sessione estiva di calciomercato, sia in entrata che in uscita. La rosa del nuovo tecnico Juric ha bisogno di innesti in ogni parte del campo onde evitare un’altra stagione difficile, con la salvezza raggiunta in extremis. In difesa, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, occhi puntati su Martin Caceres, esperto jolly uruguaiano che si è svincolato ieri dalla Fiorentina, ma che piace anche alla Sampdoria. Proprio dai blucerchiati potrebbe giungere il rinforzo in attacco: fari puntati su Gianluca Caprari – tornato dal prestito al Benevento – sul quale c’è la concorrenza dell’Udinese.