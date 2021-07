Calciomercato Roma, rallenta la trattativa Pau Lopez-Marsiglia: le ultime

Calciomercato Roma: rallenta la trattativa tra Pau Lopez ed il Marsiglia. Tutti i dettagli

Non è ancora definita la trattativa tra Pau Lopez ed il Marsiglia per il trasferimento del portiere spagnolo in Ligue 1. Si registra infatti un rallentamento tra le parti: secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, alla base della mancata fumata bianca ci sarebbero delle perplessità di natura personale da parte del giocatore. Come anticipato negli scorsi giorni da Calciomercato.it, non era stato ancora raggiunto l’accordo tra il portiere ed il club francese e nelle ultime ore ci sarebbe stata un’ulteriore frenata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La mancata chiusura dell’operazione Pau Lopez-Marsiglia blocca anche l’arrivo nella capitale di Rui Patricio: come raccontato da Calciomercato.it, infatti, il club giallorosso deve prima concludere la cessione dell’estremo difensore spagnolo per definire l’acquisto del portoghese.