Calciomercato, destinazione choc | Schick torna in Serie A

Calciomercato: contatti in casa Milan per Patrik Schick. Ecco il prezzo fissato dal Bayer Leverkusen: tutti i dettagli

È la Repubblica Ceca di Patrik Schick una delle grandi rivelazioni di Euro 2020. Domani la nazionale dell’ex Roma si giocherà la semifinale contro la Danimarca. Un cammino che ha visto finora l’attaccante del Bayer Leverkusen come l’assoluto protagonista e trascinatore dei suoi, dal gol da centrocampo all’esordio alla rete all’Olanda negli ottavi. Prestazioni che non sono ovviamente passate inosservate e che hanno portato ad un ritorno di fiamma anche in casa Milan. Il 25enne, infatti, piace da tempo alla dirigenza rossonera che è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, contatti per Schick! Servono 40 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, ci sono già stati dei contatti tra le due società per discutere di Schick. La posizione del Leverkusen è piuttosto chiara: per privarsi del talento ex Roma serviranno almeno 40 milioni di euro. Un’operazione ben più complicata rispetto a Giroud e Jovic, che i rossoneri potrebbero finanziare solo attraverso le cessioni, da Leao e Hauge a Pobega, che sembra destinato all’Atalanta. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Schick in casa rossonera.