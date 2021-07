Calciomercato Juventus, Dybala chiama il Real Madrid e Ancelotti

In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, c’è un’altra spina nel fianco dei dirigenti della Juventus: Paulo Dybala

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Le parole del nuovo uomo mercato della Juventus, Federico Cherubini, su Cristiano Ronaldo sono state chiare e nette: “Nessun segnale da parte sua e nemmeno da parte nostra su un trasferimento che qualcuno definisce come necessario. I numeri parlano chiaro, siamo contentissimi del fatto che Ronaldo quando avrà finito le vacanze si aggregherà alla squadra. Non ho la sfera di cristallo e non so cosa accadrà in futuro, ma al momento la situazione è questa”. In attesa di capire cosa ne sarà del fuoriclasse portoghese, accostato con insistenza al Paris Saint-Germain nel caso in cui dovesse partire per Madrid Kylian Mbappe, nell’ambito di un’operazione che potrebbe prevedere l’inserimento di Mauro Icardi, la dirigenza bianconera deve risolvere un altro problema. Stiamo parlando del prolungamento contrattuale di Paulo Dybala, in scadenza il 30 giugno del 2022 e per il quale, ad oggi, non si registrano passi in avanti concreti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, ricapitalizzazione Juventus | Ecco il piano di Agnelli

Calciomercato Juventus, chiamata ad Ancelotti: c’è l’ok

E stando alle indiscrezioni riportate da ‘Don Balon’, l’eventuale permanenza di Cristiano Ronaldo spingerebbe sempre più lontano dalla Juventus Paulo Dybala. Per il suo futuro, riporta il media spagnolo, la ‘Joya’ gradirebbe la pista Liga, in particolare il Real Madrid. Per questo motivo, si sarebbe proposto al nuovo allenatore dei castigliani, Carlo Ancelotti, che avrebbe già dato l’ok al suo arrivo. La valutazione del 27enne numero 10 bianconero è di 70 milioni di euro, ma la situazione contrattuale fa scendere notevolmente il prezzo. Adesso la palla sarebbe nelle mani del presidente Florentino Perez, che gode di ottimi rapporti con la società piemontese e l’omologo Andrea Agnelli, con il quale sta combattendo fianco a fianco la battaglia per la Superlega.