Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: "Non lo terrei. Il mio tridente"

La Juventus va alla ricerca di soluzioni importanti sul calciomercato, in attesa di chiarire il futuro di Cristiano Ronaldo. L’ex fa il punto sull’attacco

La Juventus è arrivata a un bivio cruciale per il suo futuro. I bianconeri lavorano alle operazioni in entrata, ma inevitabilmente bisognerà tenere d'occhio le uscite nel reparto offensivo. Ieri in conferenza stampa, i dirigenti hanno fatto il punto sul futuro, parlando anche di Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese, secondo quanto dichiarato da Cherubini, si avvicina alla permanenza, ma non mancano discussioni, rumors e suggestioni sul suo futuro da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Anche perché la permanenza di Cristiano Ronaldo o il suo addio muterebbero totalmente piani e gerarchie nella rosa della Juventus. A tal proposito, si è espresso Massimo Mauro in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. A domanda precisa sulla permanenza o meno dell'attaccante, Mauro ha espresso chiaramente il suo giudizio: "Non terrei Ronaldo, è troppo costoso. Chiaro che non può essere considerato un fastidio però è evidente come occorra adeguare la squadra quando c'è lui in rosa".

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo e l’attacco perfetto per Mauro

Mauro prosegue la sua disamina valutando anche le qualità di Paulo Dybala: “Dybala attaccante più forte in A al netto di CR7? No è Lukaku. Il mio reparto ideale avrebbe Dybala, Morata e Lukaku”. L’ex bianconero parla poi del talento della Joya, sottolineando come riesca a migliorare tutti i compagni con cui gioca e ad adeguarsi ai partner di reparto. Nonostante preferisca principalmente altri interpreti, Mauro sottolinea infine: “Anche il tris con Ronaldo, Dybala e Morata ovviamente è una garanzia per il campionato italiano”.