L’Inter pensa anche agli acquisti sul calciomercato, nonostante le ristrettezze economiche. Beppe Marotta vara un doppio colpo di livello dopo il summit con Inzaghi

Il futuro dell'Inter sul calciomercato, in questo momento, balla sugli esterni. E' questo il ruolo che andrà rinforzato immediatamente per i nerazzurri, a caccia dei profili giusti per dare nuova consistenza alle corsie laterali. L'addio di Achraf Hakimi rappresenta una perdita importantissima per i nerazzurri, che hanno visto nell'esterno marocchino un'arma letale a campo aperto e contro avversari schierati. Una freccia essenziale per Antonio Conte che è riuscito a sfruttarlo al meglio, arrivando allo scudetto.

Ora il calciatore è ormai diretto verso il PSG e l'Inter non vuole perdere tempo, a caccia di sostituti di primo livello per effettuare un vero e proprio restyling delle fasce. I profili sul tavolo non mancano, per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio tenteranno l'affondo nelle prossime settimane. Proprio per questo, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', è avvenuto un summit a Milano Marittima, lì dove si trova la seconda casa di Simone Inzaghi, con Piero Ausilio e Dario Baccin. I programmi per il futuro volano sugli esterni e ora l'Inter sembra avere le idee chiare.

Calciomercato Inter, Marotta e il restyling sugli esterni: Bellerin e non solo

Innanzitutto, occhio al sostituto di Achraf Hakimi, dopo l’addio all’Inter. I nerazzurri per la fascia destra tengono come primo nome Hector Bellerin. Il laterale dell’Arsenal piace non poco alla dirigenza e resta in pole per raccogliere l’eredità dell’ex Borussia Dortmund. Vi abbiamo riportato, inoltre, negli ultimi giorni, il gradimento del calciatore per l’ipotesi nerazzurra. Da risolvere il nodo relativo la formula: l’Arsenal vuole ancora cercare acquirenti per un affare a titolo definitivo per il calciatore, prima di aprire a un prestito con diritto di riscatto. Bisognerà attendere e lavorare prima della fumata bianca.

Intanto attenzione anche alla fascia sinistra. In questo caso, il nome preferito dai nerazzurri è quello di Marcos Alonso. Anche stavolta, il problema è di natura economica. Il budget si aggira solo intorno ai 10 milioni di euro e il Chelsea è un osso piuttosto duro con cui trattare. Occorrerà trovare la formula giusta, probabilmente con riscatto nella prossima stagione per tentare di accontentare tutte le parti in causa.