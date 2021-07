Parfai Bizoza è un centrocampista classe ’99 che attualmente milita in Russia. Lecce e non solo pensano a lui per rinforzare le rispettive rose

Potrebbe essere in Italia il futuro di Parfait Bizoza. Stando a ‘Seriebnews.com’, il mediano e mezz’ala classe ’99 piace a tre società di Serie B: Lecce, Chievo e Como, con le prime due avanti rispetto al club lombardo fresco di promozione in cadetteria.

Dallo scorso gennaio Bizoza milita in Russia, all’Ufa che è aperto alla cessione con la formula del prestito più diritto di riscatto tra i 200 e i 250mila euro. Nato in Norvegia, ma di nazionalità del Burundi, il 22enne può rappresentare sicuramente un investimento interessante sia per il presente che, soprattutto, per il futuro.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Gaetano D’Agostino: “Mourinho simile a Capello. Su Inzaghi e Spalletti…”

Lecce, che ci ha provato concretamente già lo scorso gennaio, Chievo e Como potrebbero quindi essere le prossime destinazioni di Bizoza, autore di 6 gol e 3 assist nella passata stagione.