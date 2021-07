Calciomercato Atalanta, UFFICIALE: colpo Musso | I dettagli

Calciomercato: l’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo di Musso dall’Udinese. L’annuncio del club bergamasco

Juan Musso è un nuovo portiere dell’Atalanta. È ufficiale l’arrivo dell’argentino dall’Udinese alla corte di Gasperini. Ad annunciarlo è il club bergamasco attraverso i propri canali ufficiali: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Juan Musso dall’Udinese”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il giocatore sbarca a Bergamo per una cifra di circa 20 milioni di euro e diventa così il nuovo portiere titolare della squadra nerazzurra. Come raccontato da Calciomercato.it, per la successione dell’argentino l’Udinese ha rimesso nel mirino anche Luis Maximiano, attualmente allo Sporting.