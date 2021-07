Belgio-Italia, critiche e rigore: è bufera a fine primo tempo

Belgio-Italia vede gli azzurri vincere a fine primo tempo ma un azzurro è messo sotto accusa

L’Italia chiude il primo tempo in vantaggio di un gol. E’ Barella, dopo il gol annullato a Bonucci, a sbloccare il risultato con una splendida conclusione. Insigne poi sul finale di gara ha raddoppiato con una rete meravigliosa. Un risultato che non basta per spegnere le critiche, dirette soprattutto su Ciro Immobile. Ovviamente non mancano le polemiche anche per il calcio di rigore concesso al Belgio nel finale: tanti i tweet polemici contro il direttore di gara.

Ecco alcune dei tweet sull’attaccante della Lazio e il rigore concesso al Belgio:

Pe quanto me riguarda Immobile potrebbe esse sostituito pure subito. E pure Barella. #BelgioItalia — Lesandro (@Lesandroz) July 2, 2021

Non so chi sia più inefficace tra Insigne, Immobile, Verratti #belgioitalia — Davide Ottonello (@davideheinz) July 2, 2021

Insigne è l’unico che in attacco sta facendo qualcosa,Immobile sta giocando malissimo#BELITA #ITA — Giuseppe (@peppesenpai2) July 2, 2021

Contatto in velocità spalla contro spalla e nessun contatto al piede viene giudicato rigore da VAR e arbitro.

Boh…#BelgioItalia — Maxx (@MaxxGhe) July 2, 2021

Pensando al rigore palese contro la Turchia che non è stato concesso nonostante abbia toccato la palla col braccio e invece questa spallata si, che SCHUFO. #BelgioItalia — ️️ ️️mics (@tinyseulgis_) July 2, 2021