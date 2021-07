Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it. Diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Nazionale e gli aggiornamenti di mercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Focus ovviamente sulla Nazionale, in previsione della sfida dei quarti dell’Italia contro il Belgio con una panoramica generale su Euro 2020. Non mancheranno inoltre tutti gli aggiornamenti di mercato e le ultime sull’aumento di capitale della Juventus e sulle altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Fabio Tarantino. Come ospiti avremo l’ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso, il giornalista del ‘Corriere della Sera’ Gianluca Piacentini e Marco Bellinazzo del ‘Sole 24 Ore’.