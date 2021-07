La paura della variante Delta porta la Uefa ad adottare nuove misure in vista di Ucraina-Inghilterra di sabato 3 luglio

Roma si prepara ad ospitare Ucraina-Inghilterra, quarto di finale di Euro 2020 e chiude le porte ai tifosi provenienti dall’Inghilterra. La diffusione della variante delta del Covid preoccupa ed allora arriva lo stop alla vendita dei biglietti. La Uefa, in sintonia con il Dipartimento della Pubblica sicurezza italiano, ha disposto il blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l’annullamento dei taglianti venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno. Una mossa per cercare di dissuadere i tifosi inglesi dal venire in Italia per assistere alla gara dell’Olimpico. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Rafforzati i controlli con l’ambasciata italiana a Londra che chiarisce che sarà vietato l’accesso allo stadio (anche con regolare biglietto) a chi è stato nel Regno Unito nei 14 giorni precedenti la partita, mentre potranno entrare quei tifosi che dimostreranno di essere sul territorio italiano da almeno 6 giorni, di aver rispettato la quarantena e di essere risultati negativi ad un test effettuato il quinto giorno.