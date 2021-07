SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato, ecco il colpo ideale a zero in Serie A!

Da oggi, una lunga lista di giocatori sono svincolati: nel sondaggio di CM.IT il colpo ideale a parametro zero per la Serie A

Quella del 1 luglio è una data importante nel calciomercato, non soltanto per il via effettivo alla sessione di trattative. Ma anche perché da quest’oggi ci sono, sul mercato, numerosi giocatori svincolati e acquistabili a parametro zero. Una situazione molto interessante per le squadre di Serie A, per rinforzarsi in maniera low cost.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti, con il consueto sondaggio giornaliero su Twitter, quale sarebbe il giocatore ideale da vedere nel nostro campionato. Sondaggio molto equilibrato, vinto da Jerome Boateng, l’ex Bayern Monaco, con il 30% delle preferenze. Appena qualcuna in meno per Juan Mata (28.8%), che ha esaurito il suo accordo con il Manchester United. Ribery, che è stato lasciato andare dalla Fiorentina, ha raccolto il 23,8% dei voti. Non convince invece l’ex Arsenal David Luiz, votato da appena il 17,5%.