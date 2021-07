Senad Lulic lascia la Lazio dopo 10 anni e tanti successi, tra cui il più importante nel 2013 con la sua firma: ecco il suo messaggio sui social che non nasconde una certa amarezza

Dopo 10 anni di militanza, il capitano della Lazio Senad Lulic dice addio ai biancocelesti. Anzi, arrivederci. Sì perché nella lettera di saluti su Instagram è questo il termine utilizzato dal bosniaco, il cui contratto con la società di Lotito è scaduto proprio ieri. Un finale travagliato per Lulic, che è stato fuori un anno per un infortunio alla caviglia e non ha avuto l’opportunità di salutare i suoi tifosi all’Olimpico. In quello stadio 8 anni fa per i laziali è diventato l’uomo della storia, con quel gol al 71′ che è servito a battere la Roma in finale di Coppa Italia e alzare al cielo una coppa – appunto – storica.

Calciomercato Lazio, Parolo e Lulic salutano. Il bosniaco: “Non mi è stata data la possibilità…”

Anche se la sua lettera non nasconde un po’ di amarezza, non chiaro se nei confronti della società che non gli ha rinnovato il contratto (a differenza di Radu) o in riferimento all’infortunio: “Cari laziali, e’ arrivato il momento di salutarci, di dirci arriverderci dopo 10 bellissimi anni e 371 presenze vissute con l’aquila sul petto, con tutto me stesso. Dopo tanti successi, e indimenticabili ricordi, lascerò la Lazio perché non ho avuto la possibilità di continuare a giocare e lottare insieme a voi. Non tutti i sogni sono senza fine e non tutti i sogni dipendono solo dai nostri desideri. Le speranze e le volontà, a volte, da sole non bastano. Lascerò tanti amici e tante belle persone che ho conosciuto in questo decennio biancoceleste”.

Poi i ringraziamenti: “Ringrazio la società Lazio e il presidente Lotito per l’opportunità che mi è stata data: indossare questa maglia speciale lungo 10 anni. Un grazie molto speciale lo rivolgo a tutti i tifosi della Lazio, sappiate che vi porterò per sempre nel mio cuore. Evocherò, nel mio futuro, ogni giorno vissuto insieme a voi. Eternamente vostro, Senad”. Insieme a Lulic saluta anche Marco Parolo, un altro dei senatori dello spogliatoio biancoceleste in scadenza di contratto e che è stato a Formello per ben 7 anni, guadagnandosi la stima soprattutto umana di tutti nell’ambiente e nella piazza laziale.