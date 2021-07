Fiorentina, Commisso frecciata a Gattuso e Mendes

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso tra l’arrivo di Italiano, la rottura con Gattuso e la separazione con Ribery e Borja Valero

Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Italiano in panchina, la Fiorentina può mettersi alle spalle la breve parentesi Gattuso. Ne parla, al canale del club viola, il presidente Rocco Commisso che dà il benvenuto all’ex tecnico dello Spezia e aggiunge: “E’ stata una scelta fatta in condivisione da tutta la società. E’ stata una trattativa complicata – spiega – ma ci ha fortemente voluto e ciò ci inorgoglisce”.

Da Italiano a Gattuso: "Per ragioni legali non possiamo raccontare quanto è successo. Se gli avvocati di Gattuso vorranno togliere la clausola di riservatezza che abbiamo firmato, non abbiamo problemi. Lui potrà così dare la sua versione e noi risponderemo con la nostra". Nel suo intervento Commisso parla anche dell'arrivo di Nico Gonzalez e della trattativa tramontata per Sergio Olivera: "Il primo è stato un investimento da 40 milioni e 700mila euro per un 23enne. Sergio Olivera sarebbe costato 44,5 milioni ed ha 29 anni. Lui avrebbe concluso il contratto a 34 anni, Gonzalez a 28 e magari si potrà cederlo ad una cifra anche alta".

Fiorentina, Commisso su Gattuso e Mendes: “Non è accettabile”

Il presidente continua: “Voglio bene ai procuratori, ma ci sono dei problemi e situazioni di conflitti d’interesse. Pensate alla trattativa per Sergio Olivera: il procuratore rappresentava il Porto, il calciatore e Gattuso. Non è accettabile”. Dopo aver salutato Ribery, Caceres e Borja Valero, Commisso parla di Antognoni: “Ho avuto subito un’ottima relazione con lui. Spero accetti la nostra offerta. La Fiorentina sarà sempre casa sua”.