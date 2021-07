Intreccio tra il calciomercato Verona ed il calciomercato Spezia. I due club pensano a Eysseric, svincolatosi dalla Fiorentina

Il futuro di Valentin Eysseric potrebbe essere ancora in Serie A. Concluso ieri il suo contratto con la Fiorentina, il 29enne fantasista francese avrebbe attirato l’attenzione di due club italiani pronti a metterlo sotto contratto a costo zero. Si tratta, secondo quanto riportato dal portale transalpino ‘le10sport.com’, del Verona – che già lo ebbe in prestito da gennaio a giugno 2020 – e dello Spezia. In patria, invece, Eysseric è da tempo sul taccuino del Brest.