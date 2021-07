Calciomercato Sampdoria, D'Aversa ha rescisso col Parma: i dettagli

Si avvicina a grandi passi l’annuncio ufficiale di Roberto D’Aversa per la panchina della Sampdoria: oggi l’allenatore ha rescisso col Parma

Oltre a quella dello Spezia, dopo l’addio di Vincenzo Italiano passato alla Fiorentina, l’altra panchina da sistemare è quella della Sampdoria. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, Roberto D’Aversa ha raggiunto da diverso tempo un accordo con il club blucerchiato. Mancava soltanto un tassello, quello della rescissione contrattuale col Parma, con conseguente buonuscita. E, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti hanno raggiunto oggi l’accordo, già siglato, per l’addio con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto con i ducali. La buonuscita per il 45enne allenatore nativo di Stoccarda è fissata a quota 400 mila euro circa. Adesso manca solo il comunicato ufficiale della società del presidente Massimo Ferrero, con cui D’Aversa ha raggiunto un accordo per un biennale da 750 mila euro a stagione. Domani la firma dell’accordo e il deposito del contratto: sarà D’Aversa a sostituire Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria.