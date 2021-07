Il Milan è vicino ad un acquisto a titolo definitivo: parti al lavoro per definire l’accordo nei dettagli, possibile sconto

Il Milan è pronto a chiudere un acquisto a titolo definitivo. Dopo una trattativa lunga, i rossoneri e il Brescia sono vicini all’accordo per Sandro Tonali, che diventerà interamente un calciatore milanista. Partiti dai quindici minuti di qualche settimana fa, Maldini e Massara sono riusciti a strappare un ulteriore sconto da parte di Massimo Cellino. L’accordo tra le società, secondo quanto riferisce ‘Sky’, è ormai vicino e nella trattativa dovrebbe entrare anche il giovane Giacomo Olzer, trequartista classe 2000.

Il Milan è riuscito quindi a strappare condizioni favorevoli per l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista che nel suo primo anno in rossonero ha avuto qualche problema di ambientamento e fisico.

Calciomercato Milan, vicino l’accordo per Tonali

Ottenuto il via libera dal Brescia, si attende l’ok di Elliott per chiudere in maniera definitiva. Sandro Tonali si appresta quindi a diventare a tutti gli effetti un calciatore del Milan, scacciando via i dubbi delle scorse settimane.

Il centrocampista, classe 2000, nella prima stagione in rossonero ha collezionato 37 presenze complessive.