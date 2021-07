Non ci sono più dubbi: Junior Firpo sarà un nuovo giocatore del Leeds. Il calciatore, che piaceva al Milan, è pronto a svolgere le visite mediche per il club inglese

Come raccontato nei giorni scorsi, Junior Firpo non sarà un nuovo giocatore del Milan. Il terzino mancino del Barcellona era stato individuato – anche durante il calciomercato di gennaio – come vice Theo Hernandez ma Maldini e Massara dovranno guardare altrove.

Calciomercato, visite mediche in Inghilterra per Firpo

Junior Firpo, infatti, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Leeds. Nelle casse del Barcellona entrerà una cifra sui 15 milioni di euro più bonus. L’affare è ormai definito ed entro il weekend, come riporta ‘Espors RAC1’, si recherà in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto di quattro anni.