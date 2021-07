Calciomercato Milan, addio Premier League: via libera per il bomber

Il Milan sta continuando a monitorare la situazione legata ad Odsonne Édouard. Il centravanti del Celtic non dovrebbe trasferirsi al Leicester

Continua la ricerca di un attaccante in casa Milan. I rossoneri devono consegnare a Stefano Pioli, un nuovo bomber che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha messo nel mirino la prima giornata di Serie A ma le sue condizioni non possono far dormire sonni tranquilli ai rossoneri.

Maldini e Massara proveranno a portare a Milanello, il prima possibile il nuovo centravanti: in cima alla lista continua ad esserci Olivier Giroud, con il quale è stato raggiunto un accordo economico ma deve liberarsi dal Chelsea. Attenzione, inoltre, alla pista che porta a Jovic. Dopo anni che viene accostato ai rossoneri potrebbe finalmente sbarcare a Milano, per ricomporre la coppia con Ante Rebic. I rapporti ottimi con Ramadani e il Real Madrid potrebbero favorire la trattativa.

Calciomercato Milan, Édouard resta nel mirino

Si guarda, però, anche ad altri profili. Uno dei nomi sul taccuino del Milan, ormai da tempo, è quello di Odsonne Edouard. Il classe 1998 si è messo in mostra con la maglia del Celtic ed è pronto a cambiare aria. Sembrava destinato a sbarcare al Leicester ma gli inglesi hanno deciso di chiudere per Patson Daka. Come riporta il ‘Daily Record’, ora è davvero da escludere un suo approdo al Leicester. Resta possibile, invece, un passaggio al Milan, che sta monitorando la situazione.