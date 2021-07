Jadon Sancho sarà presto un nuovo calciatore del Manchester United. Annuncio anche dal Borussia Dortmund che di fatto taglia fuori Ronaldo

Non sarà al Manchester United il futuro di Cristiano Ronaldo. I 'Red Devils' infatti si cautelano con un nuovo esterno offensivo di grandissimo talento. Si tratta di Jadon Sancho per il quale nei prossimi giorni sono previste le visite mediche di rito per poter ratificare il proprio addio al Borussia Dortmund e successivo passaggio ad Old Trafford.

A confermare il buon esito dell’affare ci ha pensato anche il ceo del Borussia Dortmund, Watzke che in conferenza stampa ha ammesso: “Abbiamo raggiunto un accordo generale con il Manchester United sul trasferimento di Jadon Sancho, in attesa del completamento, poiché ci sono ancora alcune formalità da concordare e le visite mediche da completare”.