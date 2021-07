Le strade di mercato della Juventus e di Paratici sono destinate a incontrarsi ancora: e i nomi sono decisamente importanti

Fabio Paratici sta costruendo il suo nuovo Tottenham. La lunga corsa al prossimo allenatore si è finalmente conclusa con l’annuncio ufficiale di Nuno Espirito Santo. Prima di lui un casting travagliato, dal ritorno di Pochettino alle voci su Conte, Allegri o Sarri, poi l’accordo con Paulo Fonseca sfumato all’ultimo per alcuni dettagli, infine la rivolta dei tifosi contro Gennaro Gattuso. Alla fine sarà il portoghese ex Wolverhampton il nuovo manager, che proverà a valorizzare al meglio anche i giocatori del Tottenham come fatto con i vari Jimenez, Traore, Neves e Jota. Ma Paratici è pronto anche a regalargli qualche colpo, soprattutto nel caso in cui dovesse davvero andare via Harry Kane.

Il bomber della nazionale inglese ha già espresso il desiderio di cambiare aria per competere ai massimi livelli e vincere la Champions League. Su di lui è sempre forte l’attenzione del Manchester City di Guardiola, che ovviamente deve scontrarsi con le richieste importanti degli Spurs. Che però hanno già in mente qualche sostituto, ovviamente in rotta di collisione con la Juventus. Come riporta l’esperto di mercato Rudy Galetti su Twitter, infatti, Paratici pensa a un suo vecchio pupillo dai tempi della Sampdoria, ovvero Mauro Icardi. L’argentino vuole giocare di più rispetto all’ultima stagione nel PSG in cui ha avuto meno spazio anche per colpa di Kean.

Senza Kane, l’ex capitano dell’Inter sarebbe il padrone dell’attacco del Tottenham, sarebbe il protagonista e titolare indiscusso. Come all’Inter. Non fosse che Icardi è anche uno dei tre nomi che i bianconeri seguono con grande attenzione (e da parecchio tempo) come possibile erede di Cristiano Ronaldo, insieme a Vlahovic e Gabriel Jesus. L’argentino sarebbe l’ideale anche per la Juventus, che al giocatore è accostata da almeno un paio di stagioni, ma sulla strada di Cherubini e Agnelli ora si è messo anche Paratici.