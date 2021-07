Futuro e possibile rinnovo di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, ecco il punto del giornalista tifoso della Juventus Luca Momblano

Nella diretta Twitch di ‘Juventibus’, Luca Momblano ha fatto un punto sul futuro-rinnovo di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Entrambi sono in scadenza a giugno 2022, entrambi potrebbero rinnovare (o partire, specie il portoghese) a determinate condizioni, che poi sono quelle dettate dal club bianconero.

RONALDO – "Al momento ci sono posizioni ferme da una parte e dall'altra. Dal mio punto di vista quella del rinnovo (fino al 2023 con la Juve che 'spalma' lo stipendio di 31 milioni di euro netti, ndr) è una notizia vecchia e non aggiornata – le parole del giornalista di fede bianconera – E' uno scenario che resta un po' datato. L'entourage di Ronaldo dall'eliminazione in Champions è chiuso a riccio, la Juve comunque proverà una trattativa al ribasso. CR7 vuole assicurarsi una scena degna e competitiva fino a giugno 2023, perché non vuole questioni in mezzo ai piedi nell'anno dei Mondiali".

DYBALA – “La Juve chiederà anche all’argentino di trattare al ribasso. Quel famoso contratto da 10 milioni non verrà riaggiornato, ma si ripartirà magari da 8,5 e 9 per Dybala. Lo stesso discorso varrebbe per CR7. Un’operazione conservativa a livello economico. Le parti con Dybala si sono ammorbidite – Allegri vuole puntare su di lui, ndr – ma si cerca di ritarare il tutto”.