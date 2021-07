Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo | Visite per il nuovo numero 7

La Juventus valuta le prospettive sul calciomercato, con il futuro di Cristiano Ronaldo che resta argomento principale in sede di trattativa. Visite mediche all’orizzonte per il nuovo numero 7

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta argomento cruciale per definire attualità e prospettive nella rosa della Juventus. Il portoghese ha appena terminato l’esperienza con la sua Nazionale a Euro 2020 e ora è tempo di definire le prospettive per il suo futuro e quello della compagine di Massimiliano Allegri. Inutile sottolineare come avere o no l’ex Real Madrid muti totalmente le prospettive in tema di calciomercato e costruzione della rosa.

Proprio per questo, le prossime settimane saranno già quelle decisive per il calciatore della Juventus. Intanto, le piste concrete per il calciatore sembrano essere pochissime. Il PSG attualmente sembra in prima fila, ma molto dipenderà dall’eventuale cessione o meno di Mbappé, che non sembra avere intenzione di rinnovare ed è nel mirino del Real Madrid da tempo. Ronaldo è stato accostato a più riprese anche al Manchester United nelle scorse settimane, ma ora i Red Devils sembrano aver riempito quella casella con un nome di primissimo piano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, sfuma l’ipotesi United per Ronaldo: Sancho in arrivo

I Red Devils sono in procinto di arrivare a un grandissimo colpo, proveniente dalla Bundesliga. Stiamo parlando di Jadon Sancho. L’esterno d’attacco si è messo in evidenza come uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo ed è entrato pesantemente nel mirino del club di Premier League. Ora, secondo quanto riporta la ‘Bild’, il suo arrivo dal Borussia Dortmund sarebbe praticamente a un passo. Nei prossimi giorni sono previste visite mediche e firme: il trasferimento dovrebbe verificarsi per una cifra di 90 milioni di euro. Emerge anche un ulteriore dettaglio, riportato da ‘Metro’, proprio su Sancho: il calciatore dovrebbe vestire la maglia numero 7 che sarebbe potuta tornare a Ronaldo.