Il giornalista Marco Bellinazzo ha parlato a CM.IT TV facendo un punto su mercato e finanze di Juventus, Napoli ed Inter

“Il mercato della Juventus sarà caratterizzato da scelte oculate, non ci saranno grosse commissioni da lasciare agli agenti. Sarà un calciomercato caratterizzato da esigenze di bilancio. Tutto il mercato della Juventus però ruoterà attorno al futuro di Ronaldo“. Così ha parlato, intervenendo in diretta a CM.IT TV Marco Bellinazzo, giornalista del ‘Sole 24 Ore’.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Bellinazzo ha parlato anche di un possibile rinnovo: “Se dovesse essere ribadito il contratto, il costo si abbatterebbe di 29 milioni di euro e altri 60 sarebbero tra imposte e ingaggio netto. Spalmarlo su 2 anni potrebbe essere una soluzione, ma Ronaldo deve capire cosa vuol fare. La sua convenienza a restare in Italia è soprattutto di carattere fiscale, grazie ad un accordo con l’agenzia delle entrate che riduce al minimo imposte su redditi esteri otterrebbe 15/20 milioni di risparmio fiscale”.

Calciomercato Napoli e Inter, Bellinazzo a CM.IT TV: da Insigne ad Hakimi

Oltre che di Juventus, Bellinazzo ha parlato anche di Napoli e Inter. Per quanto riguarda gli azzurri: “Penso che dipenderà molto dalle offerte, se dovessero arrivare offerte importanti per chiunque, il Napoli non si opporrà ad una cessione. Difficile fare tante operazioni con bassi ingaggi, una delle grandi incognite riguarda il contratto di Insigne, che ha 30 anni e ha quasi 10 mln di costo azienda. Se non dovesse rinnovare, per evitare una situazione alla Donnarumma, penserei bene di cederlo anticipatamente e di far ripartire un progetto con Spalletti. Il mio è un ragionamento economico, anche se c’è da considerare l’aspetto di affetto di Insigne per Napoli. Bisogna però tenere conto di quanto poco il club ha fatto per ridimensionare i ricavi”.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Cobolli Gigli: “Ingaggiare Ronaldo è stato un errore”

Per quanto riguarda l’Inter, Bellinazzo ha parlato della situazione finanziaria dei nerazzurri: “Con le cifre attuali per Hakimi ci sarà comunque plusvalenza importante e questo mette l’Inter nelle condizioni di poter gestire il futuro con tranquillità nelle difficoltà di Suning, ma grazie all’accordo con il fondo Oaktree, se Suning non dovesse rispettare gli impegni l’Inter avrebbe una proprietà anche più solida. gestione si dovrà confrontare più serenamente con il mercato. Inter in quest’ottica sembra più tranquilla grazie a questa cessione