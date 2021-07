La Juventus ha messo in atto un aumento di capitale da ben 400 milioni di euro: ecco il possibile piano del presidente Agnelli

Novità importante in casa Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato l’inizio dell’era Arrivabene per il ruolo di AD, ma – soprattutto – l’aumento di capitale di ben 400 milioni di euro. A fare maggiore chiarezza sulla mossa dei piemontesi è intervenuto sul proprio profilo Twitter Marco Iaria, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’. “Al tempo del Covid, col break-even UEFA congelato e il rischio di insolvenza per molti club, la differenza la fa la disponibilità di capitali: Exor, che vanta un’ampia liquidità, è una garanzia per la Juve”. Il giornalista aggiunge: “La Juve potrebbe registrare una perdita sui 200 milioni nel 2020-21 e subirà ulteriori ammanchi nel 2021-22 per via del Covid. Da qui la necessità di ricapitolizzare“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Il collega, infine, ha detto la sua sulla possibile linea futura per gli investimenti della ‘Vecchia Signora’: “L’importo dell’aucap è talmente elevato che lascia supporre che non si tratti solo di una manovra difensiva, che ci sia un margine per gli investimenti. Investimenti sostenibili e di prospettiva sul solco delle operazioni Chiesa-Kulusevski. Basi diverse rispetto a 2-3 anni fa”.

Emanuele Tavano