La Juventus potrebbe scippare un big all’Inter esaudendo il desiderio di Massimiliano Allegri. Ecco tutti i dettagli

Colpo a zero, Calhanoglu, e rischio addio sempre a zero per l’Inter targata Suning. Un grande addio, in aggiunta a quello di Perisic, perché parliamo di Marcelo Brozovic. Simone Inzaghi non vuole perderlo, i nerazzurri lo stesso ma ad oggi non ci sono certezze seppur nelle ultime ore si sia cominciato a parlare di possibile offerta da 5 milioni netti per convincere il classe ’92 di Zagabria a legarsi per almeno altri tre anni al club di viale della Liberazione. Ma un accordo è tutt’altro che scontato, visto che a Brozovic sarebbero già giunte diverse proposte da club importanti.

Su di lui, si sussurra, sembra esserci pure la Juventus con la quale alcune estati fa raggiunse una intesa poi non concretizzatasi poiché l’Inter non se la sentì di cederlo ai bianconeri. Il resto è storia recente, con Spalletti che ha senz’altro i maggiori meriti per il suo rilancio totale nel ruolo di playmaker… Tornando ai bianconeri, come riporta ‘interlive.it’ Allegri è un grande estimatore di Brozovic e questo può davvero spingere Cherubini e soci ad affondare il colpo. La Juve potrebbe ‘assecondare’ le richieste del 28enne, ovvero stipendio da 6 milioni netti (ora ne prende 3,5), proponendogli un quadriennale.

In sostanza un contrattone da 24 milioni di euro, circa 48 lordi per la società presieduta da Andrea Agnelli. Il tutto, naturalmente, a partire di luglio 2022, con Brozovic che ‘tradirebbe’ l’Inter per traslocare negli acerrimi rivali. Un po’ come Calhanoglu…

Brozovic, 242 volte Inter. Ora il ‘pericolo’ è anche la Juventus

Brozovic è arrivato all’Inter nel gennaio 2015 per volere di Mancini e per complessivi 8 milioni di euro. In sei anni ha collezionato 242 presenze realizzando 25 gol e 32 assist. Non solo la Juventus, a lui pensano pure Arsenal, Paris Saint-Germain e Barcellona.