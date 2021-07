Franck Ribery lascia la Fiorentina dopo due stagioni

E’ ufficiale, le strade tra Franck Ribery e la Fiorentina si separano. Sui social il club viola ha salutato il francese, il cui contratto coi viola è scaduto qualche ora fa, ringranziandolo per quanto fatto in due anni.

Il futuro del 38enne ex Bayern potrebbe però essere ancora in Italia. In queste ore si parla di Sampdoria, mentre non si placano le voci di un possibile approdo al Monza.