Parla Roberto Martinez. Il Ct del Belgio – intervenuto in conferenza stampa – non dà certezze in merito a de Bruyne e Hazard

Non c’è ancora certezza in merito all’impiego di de Bruyne e Hazard contro l’Italia. I due calciatori sono volati a Monaco ma la verità sulla loro presenza si avrà solamente domani. Il Commissario tecnico, Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa, non ha fatto chiarezza, forse facendo un po’ di pretattica: “Non si sono allenati, ma ci sono altre 24 ore che possono solo fare bene in vista di un loro recupero. De Bruyne è il miglior numero 10 al mondo, ogni allenatore lo vorrebbe, ma i giocatori devono stare al 100% per rendere…”

Italia moderna – “Sono stati capaci di mantener gli aspetti difensivi, aggiungendo dinamismo con la difesa alta e sfide uno contro uno. Non ha perso il proprio Dna, ma si è adattata al calcio moderno”.

Finale anticipata – “Giocano le due squadre più forti di questo torneo – afferma Martinez -. abbiamo vinto 14 partite tra qualificazioni e torneo come solo la Germania. E’ un peccato sfidarsi adesso, ma saremo pronti. Ho tanto rispetto per l’Italia, la loro qualità migliore è il gioco, merito è di Mancini”.