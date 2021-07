Antonio Cassano – intervenuto alla Bobo Tv – ha parlato del match di domani dell’Italia. Nessuna paura di Lukaku. Ecco le sue parole

E’ giornata di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini. Domani gli azzurri, affronteranno ai quarti il Belgio di Lukaku. In vista della sfida di Euro 2020, Antonio Cassano, intervenuto alla ‘BoboTv’, si è così espresso in merito alla forza della squadra di Roberto Martinez: “Io non devo avere paura di Lukaku – ammette -, sono quelli che stanno dietro che mi fanno paura, Hazard e De Bruyne. Lukaku può limitarsi anche da solo, in campo internazionale fa fatica. Invece quei due sono qualcosa di diverso. Speriamo che anche se attaccano per 90 minuti vinciamo, magari con quattro autoreti, non mi importa nulla”.

Critiche sui pronostici – “Chi non avrebbe scommesso su Francia e Germania? E’ facile parlare dopo. Se vinciamo tutte le partite 1-0 mi va bene – prosegue Cassano – E’ una partita complicata, sulla carta è più forte il Belgio ed è favorito ma se non gioca bene e vince sono felice chiaramente.