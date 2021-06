Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina, il presidente dello Spezia attacca: “Avrebbe dovuto esaltare la maglia delle Aquile”

È stata messa la parola 'fine' sulla telenovela relativa alla panchina della 'Viola': Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ora si può pensare ad un nuovo inizio, quello del giovane tecnico su una delle panchine più prestigiose del calcio italiano. Mentre c'è chi festeggia a Firenza, in Liguria non sono rimasti molto contenti del comportamento di Italiano. Il presidente dello Spezia, Philip Raymond Platek Jr, si è espresso con toni duri sul tecnico con una nota ufficiale.

Tramite una nota ufficiale, il presidente dello Spezia si è espresso duramente nei confronti di Vincenzo Italiano. Philip Raymond Platek Jr ha scritto ai tifosi spezzini: "So bene che quanto successo negli ultimi giorni è difficile da accettare. Abbiamo dovuto affrontare una situazione irrispettosa per il Club".

🖋 Nota del Presidente Philip Raymond Platek Jr ➡️https://t.co/Ptfj1s7XyK pic.twitter.com/dfqlaqilUV — Spezia Calcio (@acspezia) June 30, 2021



Il presidente, poi, continua: “Crediamo nei contratti firmati e nelle parole dette. Per chi avrebbe dovuto esaltare la maglia delle Aquile, però, non era evidentemente una priorità”. Ora il club ligure dovrà trovare un nuovo allenatore, ma resta l’amarezza di Platek e della società.