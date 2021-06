Il quarto di finale tra Inghilterra e Ucraina è in programma allo stadio ‘Olimpico’ di Roma e la variante Delta del Covid-19 fa paura

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’Inghilterra di Gareth Southgate ha battuto per 2-0 la Germania negli ottavi di finale di Euro 2020, grazie ai gol di Sterling e di capitan Kane. Adesso, nei quarti, si troverà l’Ucraina di Andriy Shevchenko, vittoriosa per 2-1 sulla Svezia. La partita è in programma il prossimo 3 luglio allo stadio ‘Olimpico’ di Roma e, i tifosi inglesi che arriveranno in Italia, dovranno sottoporsi alle regole imposte dal governo italiano per il contenimento della variante Delta del Covid-19 che, nel Regno Unito, si sta espandendo a macchia d’olio. “La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina – la nota ufficiale diramata dall’assessore alla Sanita e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato – Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna. La quarantena deve essere rispettata”.