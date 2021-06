Resta all’Udinese, per un’ulteriore stagione, Ignacio Pussetto. Il calciatore argentino, di proprietà del Watford, non farà ritorno in Inghilterra

Ci sarà ancora l’Italia nel futuro di Ignacio Pussetto. Il calciatore argentino di proprietà del Watford – come annunciato dallo stesso club inglese, attraverso i propri canali ufficiali – continuerà a giocare, in prestito, con la maglia dell’Udinese per tutta la stagione 2021/2022.