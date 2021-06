Calciomercato, Messi svincolato dal Barcellona | Le ultime sul rinnovo

Le ultime sul rinnovo di Messi, che questa notte sarà svincolato dal Barcellona ma tratta la permanenza

Lionel Messi resta senza contratto. Da stanotte, dopo le 24, il fuoriclasse argentino vedrà scadere il legame che lo tiene al Barcellona potendo teoricamente accasarsi altrove a parametro zero. Alcune fonti, riporta ‘sport.es’, avrebbero assicurato che nell’agenda del club non è prevista una tempistica sulla risoluzione del problema, ma non è da escludere un accordo imminente. Il Barça starebbe infatti lavorando affinché non venga ulteriormente rimandato l’annuncio del rinnovo biennale.

Come conferma ‘Mundo Deportivo’, dunque, non ci sarebbe allarmismo negli uffici catalani. La volontà di Messi, del resto, è quella di proseguire la sua lunga carriera al Barcellona. Classe 1987, nell’ultima stagione l’argentino ha realizzato 38 gol e 14 assist in 47 presenze totali.